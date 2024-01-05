Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, neden yok? 05 Ocak Cuma Show TV yayın akışı...

Abdullah'ın olaysız ayrılma çabaları ters tepecek, Pembe Alev'e daha da bilenecektir. Alev ve çevresindeki herkesi kendi ailesinden uzak tutmaya ant içmiştir. Bu konuda en büyük yardımcısı Nilay olacaktır. Ömer, Kıvılcım'a ondan neden ayrıldığını itiraf eder. Ancak Kıvılcım Ömer'i affetmez ve Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı alır. Pembe'nin Fatih'e bir kız arkadaş bulma çabalarını anlayan Doğa için artık bu son damladır. Doğa, Pembe'ye açıktan savaş ilan eder.