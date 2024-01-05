Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, neden yok? 05 Ocak Cuma Show TV yayın akışı...
Show TV'nin popüler dizisi "Kızılcık Şerbeti"nın bugün ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrollerini üstlendiği dizi, iki uç aile arasında geçen çarpıcı olayları ekrana taşıyor. Dizinin ikinci sezonu, cuma günleri izleyicilerle buluşuyor. Peki Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, neden yok?
Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi "Kızılcık Şerbeti", 5 Ocak 2024 tarihinde yayınlanacak bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta 45. bölümü ekranlara gelen dizi, her Pazar akşamı seyircileriyle buluşuyor. Bu hafta ise beklenen 46. bölümle ekranlara gelecek olan "Kızılcık Şerbeti"nin heyecanı şimdiden başladı.İşte yeni bölüme ilişkin detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Cuma akşamlarının sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti" bu akşam yayın akışında yer almadı. Yılbaşı tatili sonrası birçok dizi gibi Kızılcık Şerbeti'nin de ekranlara kısa bir ara verdiği düşünülüyor. Dizi severler, sevdikleri karakterlerin hikayelerini takip etme özlemini bir süre daha ertelemek zorunda kalabilirler.
SHOW TV 5 OCAK CUMA KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Özel Bölüm)
23:15 Şark Bülbülü
01:00 Aile
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
"Kızılcık Şerbeti" dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Birbirinden sevilen oyuncuların yer aldığı dizi, 12 Ocak Cuma günü ekranlarda olacak. Yayınlanan fragman, diziseverlere heyecanlı ve sürükleyici bir bölümün habercisi olarak görünüyor.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Abdullah'ın olaysız ayrılma çabaları ters tepecek, Pembe Alev'e daha da bilenecektir. Alev ve çevresindeki herkesi kendi ailesinden uzak tutmaya ant içmiştir. Bu konuda en büyük yardımcısı Nilay olacaktır. Ömer, Kıvılcım'a ondan neden ayrıldığını itiraf eder. Ancak Kıvılcım Ömer'i affetmez ve Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı alır. Pembe'nin Fatih'e bir kız arkadaş bulma çabalarını anlayan Doğa için artık bu son damladır. Doğa, Pembe'ye açıktan savaş ilan eder.
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