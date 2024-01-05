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Haberler Televizyon Haberleri Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı, 53. bölüm neden yok? 05 Ocak 2024 Cuma STAR TV YAYIN AKIŞI

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı, 53. bölüm neden yok? 05 Ocak 2024 Cuma STAR TV YAYIN AKIŞI

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Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı, 53. bölüm neden yok? 05 Ocak 2024 Cuma STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Yalı Çapkını"nın hayranları, bu hafta dizinin yayınlanıp yayınlanmadığını merakla bekliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği yapım, her Cuma akşamı ekrana geliyor. Dizi severler, 5 Ocak tarihinde yayınlanacak olan 53. bölümü için Star TV yayın akışını kontrol ederek, beklenen yeni bölümün ekranlara gelip gelmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor.

Yılbaşı tatilinin ardından diziseverler, Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini üstlendiği diziye dair detaylar araştırılıyor. Peki Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? 53. bölüm neden yok?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

Sevilen dizi "Yalı Çapkını", bu hafta yeni bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkmıyor. STAR TV'nin yayın akışına göre, her zamanki yayın saatinde dizinin tekrar bölümü ekranlara gelecek. Dizi, yılbaşından sonra 1 haftalık bir ara vermişti.

STAR TV'nin 5 Ocak 2024 Tarihli Yayın Akışı

STAR TV, 5 Ocak'ta şu programları izleyicilere sunacak:

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını - Tekrar
00:45 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

"Yalı Çapkını"nın Yeni Bölümü Ne Zaman?

Dizinin hayranları, yeni bölümün merak içinde. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "Yalı Çapkını"nın yeni bölümü önümüzdeki hafta, 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak.

Son Bölümde "Yalı Çapkını"nda Neler Yaşandı?

Dizinin son bölümünde yaşananlar, izleyicileri adeta bir duygu seli içinde bıraktı. Seyran'ın televizyon programında yaptığı açıklamalar, büyük bir kaosa yol açtı. Bu durum, özellikle Ferit ve Suna başta olmak üzere birçok karakteri derinden etkiledi. Program, Korhanlar için büyük bir yıkıma neden olurken, ev içindeki tartışmalar da giderek büyüdü.

Gülgün, Seyran'ın başına geleceklerden endişelenerek onu yanına aldı. Şehmuz, Kazımları evinde ağırlamaya başladı. Suna, yaşanan olayların ardından Seyran ile hesaplaştı. Ferit de, mecburen Gülgün'ün evine gitmek zorunda kaldı. Ferit ve Seyran'ın yaptıkları ayrılık konuşması, dizinin geleceği açısından belirleyici bir an olarak izleyicilerin hafızalarına kazındı.

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