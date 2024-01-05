Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı, 53. bölüm neden yok? 05 Ocak 2024 Cuma STAR TV YAYIN AKIŞI

Dizinin son bölümünde yaşananlar, izleyicileri adeta bir duygu seli içinde bıraktı. Seyran'ın televizyon programında yaptığı açıklamalar, büyük bir kaosa yol açtı. Bu durum, özellikle Ferit ve Suna başta olmak üzere birçok karakteri derinden etkiledi. Program, Korhanlar için büyük bir yıkıma neden olurken, ev içindeki tartışmalar da giderek büyüdü.