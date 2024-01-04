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Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2024? Yargı dizisi bu hafta var mı, yok mu?

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Giriş Tarihi: 04.01.2024
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Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2024? Yargı dizisi bu hafta var mı, yok mu?

"Yargı dizisi bu hafta var mı, yok mu?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Aslan, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapım, 31 Aralık Pazar Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri ise yeni bölüm hakkında tarih araştırmaları yapıyor. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2024? İşte haberin detayları...

"Yargı", genellikle Pazar akşamları izleyici karşısına çıksa da, 31 Aralık Pazar günü yayın akışında beklenen yerini almadı. Yargı dizisinin yerine ise "Şarkılar Bizi Söyler" özel bölümü yayınlanmıştı. Bu durum, dizi tutkunları arasında merak uyandırdı. Peki, Yargı bu hafta var mı? İşte haberin detayları...

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

31 Aralık Pazar Yılbaşı olması sebebiyle Yargı dizisinin yeni bölümü yayınlanmadı.

Dizinin yeni bölümünün 7 Ocak 2024 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkması bekliyordu. Ancak dizi Kanal D yayın akışında "tekrar" bölümüyle yer alıyor. Yeni bölüm tarihiyle ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

7 OCAK 2024 KANAL D YAYIN AKIŞI

-Yabancı Damat (TEKRAR) - 07:00

-Konuştukça (YENİ BÖLÜM) - 08:30

-Set Ekstra (YENİ BÖLÜM) - 09:30

-Magazin D Pazar (YENİ BÖLÜM) - 09:45

-Evrim Akın İle Ev Gezmesi (YENİ BÖLÜM) - 12:45

-Arda ile Omuz Omuza (YENİ BÖLÜM) - 13:45

-Yerli Dizi (TEKRAR) - 14:45

-Kanal D Haber Hafta Sonu (CANLI) - 18:30

-Cehennem - 20:00

-Yargı (TEKRAR) - 22:45: Yargı dizisinin tekrarı.

-Poyraz Karayel (TEKRAR) - 02:45

-5N1K (TEKRAR) - 04:00

-Dönence (TEKRAR) - 04:40

YARGI 77. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin ve Ilgaz'ı Seçil'in anlattıklarıyla fitili ateşlenen davada hiç beklemedikleri ölümler karşılamıştır. Ayrı ayrı çıktıkları yollardan karşılarına şimdiye kadar hiç görmedikleri organize bir kötülük şebekesi çıkmıştır.

Kadir'in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar'ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin'in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır. Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.

Dönüp dolaşıp Kadir'e uzanan Seçil davasında hamle sırası bu kez mecburen Kadir'in kendisindedir. Düşmanlar ve dostlar iyiden iyiye belli olurken Kadir bağlantılarını devreye sokup kendisini ve yaptıklarını aklayabilecek midir?

Kökleri hiç tahmin etmedikleri derinliklere uzayan örgütü çökertmek Ilgaz için en büyük adalet sınavlarından birisi olacaktır. Türlü engelleme çalışmalarına karşın içeride ve dışarıda başlatacağı savaş, "adalet" inancını pekiştirip herkese hak ettiği sonu vermeye yetecek midir?

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