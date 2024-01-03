03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Ayların değil yılların birincisi! atv son 8 yılın en çok izlenen televizyonu oldu

Ayların değil yılların birincisi! atv son 8 yılın en çok izlenen televizyonu oldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 03.01.2024
ABONE OL
Ayların değil yılların birincisi! atv son 8 yılın en çok izlenen televizyonu oldu

Geçtiğimiz 7 yılın şampiyonu olan ATV, 2023 yılını da Tüm Kişiler kategorisinde birincilikle bitirerek “son 8 yılın en çok izlenen televizyon kanalı” oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA