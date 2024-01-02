Survivor Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi sezon şampiyon oldu?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Nefise, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı.

Fenerbahçe ile kariyerine başladı. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. Nefise Karatay intagram hesabı 'nefiseekaratay' üzerinden paylaşımlar yapıyor.