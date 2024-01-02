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Survivor Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi sezon şampiyon oldu?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Survivor Nefise kimdir, nereli, kaç yaşında? Nefise Karatay hangi sezon şampiyon oldu?

"Survivor Nefise kimdir, hangi sezon yarıştı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Heyecanla beklenen Survivor 2024 All Star, 1 Ocak 2024 tarihinde ekranlara geri döndü. Survivor’un iddialı isimlerinden birisi olan Nefise’nin ise hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Nefise kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

Survivor All Star 2024, dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Mavi takımda yer alan yarışmacı Nefise Karatay, izleyiciler tarafından merakla araştırılan bir isim haline geldi. İşte, Nefise Karatay'ın biyografisi...

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Nefise Karatay 2023 yılında Özgür Tetik ile SMS oylamasında Survivor finalinde karşı karşıya gelmiş ve kazanmıştır.

Survivor, parkurlarında hız ve çabukluğuyla dikkat çeken yarışmacı zaman zaman konuşmalarıyla gündem olmuştu.

Milli Sporcu Nefise Karatay 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerine devam ediyor.

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Nefise, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı.

Fenerbahçe ile kariyerine başladı. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti. Nefise Karatay intagram hesabı 'nefiseekaratay' üzerinden paylaşımlar yapıyor.

SURVİVOR 2024 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

🔹Nefise Karatay
🔹Seda Ocak
🔹Begüm Yücetan
🔹Sahra Işık
🔹Seda Aktuğlu
🔹Damla Can
🔹Hakan Hatipoğlu
🔹Yiğit Poyraz
🔹Yasin Obuz
🔹Özgür Tetik
🔹Yunus Emre
🔹Ogeday Girişken

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