Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 Seda Aktuğlu evli mi, ne iş yapıyor?

"Survivor Seda kimdir, evli mi, çocuğu var mı?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Survivor All Star 2024, ilk bölümüyle izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Survivor kadrosunda yer alan yarışmacılardan Seda'nın hayatı merak konusu oldu. İşte Survivor Seda Aktuğlu hakkında detaylı bilgiler...

SEDA AKTUĞLU KİMDİR?

Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da doğmuş olan ve aslen İzmirli olan bir televizyon kişiliğidir. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Aktuğlu, 2003 yılında Türkiye'ye dönerek lise eğitimini Eskişehir'de sürdürmüştür.