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Survivor Poyraz kimdir? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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Giriş Tarihi: 01.01.2024
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Survivor Poyraz kimdir? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

"Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Geçtiğimiz sezonlarda başarılı performansıyla adından söz ettiren Yiğit Poyraz Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alıyor. İzleyiciler ise yarışmacı hakkında bazı sorulara yanıt arıyor. İşte Yiğit Poyraz hayatı ve kariyeri...

Survivor All Star 2024 sezonu, yarışmacılarıyla da adından söz ettiriyor. Bu isimlerden birisi de Yiğit Poyraz. İlk bölümü 1 Ocak 2024 tarihinde başlayan Survivor, her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla izleniyor. Peki, Survivor Poyraz kimdir, mesleği ne? İşte haberin detayları...

SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Bodrum'da büyüyen Poyraz, eğitim hayatına Robert Kolej'inde başladı ve 2009 yılında yatılı olarak kazandığı bu okul sayesinde İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünde eğitim alarak akademik kariyerine devam etti.

1 yıl Sydney Üniversitesi'nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor.

Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

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