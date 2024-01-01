Survivor Poyraz kimdir? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor All Star 2024 sezonu, yarışmacılarıyla da adından söz ettiriyor. Bu isimlerden birisi de Yiğit Poyraz. İlk bölümü 1 Ocak 2024 tarihinde başlayan Survivor, her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla izleniyor. Peki, Survivor Poyraz kimdir, mesleği ne? İşte haberin detayları...