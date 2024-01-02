Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken dizilerde oynadı mı?
Survivor 2024 All Star'ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Ogeday Girişken hakkında detaylar, sorgulanmaya başladı. Geçmiş yıllarda şampiyon olan ve adadaki etkileyici mücadelesiyle hafızalara kazınan yarışmacının özel hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
Survivor All Star 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde ekranlara geri döndü. Mavi takımın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'in hayatı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Bu noktada izleiyicler, "Survivor Ogeday kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte haberin detayları...
SURVİVOR OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?
SurvivorAllStar yarışmacılarından biri olan kürek sporcusu OgedayGirişken, 1992 yılında Adana'da doğdu. Lisansa kadar Adana'da öğrenimine devam eden Girişken, Marmara Üniversitesi Beden Öğretmenliği bölümünü kazanınca İstanbul'a taşındı.
Sporcu kimliğiyle ön plana çıkmaya başlayan isim, Fenerbahçe'nin kürek takımında lisanslı olarak 10 yıl boyunca yer aldı. 2012 yılında Litvanya'da gerçekleşen U 23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. 2017 yılında Survivor'a katılan sporcu o senenin şampiyonu oldu.
2022 yılı Survivor All Star sezonunun şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Girişken'in son dönemde Zeynep Yumrutaş ile birlikte.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
▶Nefise Karatay
▶Seda Ocak
▶Begüm Yücetan
▶Sahra Işık
▶Seda Aktuğlu
▶Damla Can
▶Hakan Hatipoğlu
▶Yiğit Poyraz
▶Yasin Obuz
▶Özgür Tetik
▶Yunus Emre
▶Ogeday Girişken
OGEDAY GİRİŞKEN DİZİLERİ
▶2019 Bir Litre Gözyaşı - Teoman karakteri
▶2019-2020 Savaşçı - Astsubay Çavuş Demir Döğer
▶2021 Alparslan: Büyük Selçuklu - Prens Çortunel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 2 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2024? Günün birincisi...
- Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken dizilerde oynadı mı?
- Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 Seda Aktuğlu evli mi, ne iş yapıyor?
- Ocak 2024 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2024 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyesi kaç para olacak? 4D'li taşerona ek zam var mı?
- SSK, Bağkur'luya müjde geldi! Miktarlar değişiyor! Emekli memur zammı, engelli aylığı, 65 yaş, kıdem tazminatı...
- % 38.59 oranla maaşlar hesaplandı! SGK- SSK, Bağkur'luya zam tablosu: 7.600, 7.800, 7.900, 8.000 TL alanlar refah payı ile...
- Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL olacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2024? ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2024!
- Yarıyıl tatili ne zaman, kaç gün kaldı? Okullar ne zaman tatil olacak 2024? İlkokul, ortaokul, lise karne günü...
- Survivor Poyraz kimdir? Survivor All Star 2024 Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
- Survivor 2024 ilk bölüm ne zaman? SURVİVOR ALL STAR saat kaçta başlıyor? Kırmızı - mavi takım yarışmacıları...
- 2. Torba Yasa içeriği ve maddeleri şekillendi! Torba Yasa 2024 son durum: 3600 ek gösterge, 7200 Bağkur erken emeklilik, taşeron işçiye kadro...
- 1 Ocak 2024 tarihinde duyuruldu! 7.500 TL üzeri maaş alana 10 bin TL + 2.000 TL! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine ek ödeme...