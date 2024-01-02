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Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken dizilerde oynadı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken dizilerde oynadı mı?

Survivor 2024 All Star'ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Ogeday Girişken hakkında detaylar, sorgulanmaya başladı. Geçmiş yıllarda şampiyon olan ve adadaki etkileyici mücadelesiyle hafızalara kazınan yarışmacının özel hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...

Survivor All Star 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde ekranlara geri döndü. Mavi takımın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'in hayatı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Bu noktada izleiyicler, "Survivor Ogeday kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte haberin detayları...

SURVİVOR OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

SurvivorAllStar yarışmacılarından biri olan kürek sporcusu OgedayGirişken, 1992 yılında Adana'da doğdu. Lisansa kadar Adana'da öğrenimine devam eden Girişken, Marmara Üniversitesi Beden Öğretmenliği bölümünü kazanınca İstanbul'a taşındı.

Sporcu kimliğiyle ön plana çıkmaya başlayan isim, Fenerbahçe'nin kürek takımında lisanslı olarak 10 yıl boyunca yer aldı. 2012 yılında Litvanya'da gerçekleşen U 23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. 2017 yılında Survivor'a katılan sporcu o senenin şampiyonu oldu.

2022 yılı Survivor All Star sezonunun şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Girişken'in son dönemde Zeynep Yumrutaş ile birlikte.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

▶Nefise Karatay
▶Seda Ocak
▶Begüm Yücetan
▶Sahra Işık
▶Seda Aktuğlu
▶Damla Can

▶Hakan Hatipoğlu
▶Yiğit Poyraz
▶Yasin Obuz
▶Özgür Tetik
▶Yunus Emre
Ogeday Girişken

OGEDAY GİRİŞKEN DİZİLERİ

▶2019 Bir Litre Gözyaşı - Teoman karakteri

▶2019-2020 Savaşçı - Astsubay Çavuş Demir Döğer

▶2021 Alparslan: Büyük Selçuklu - Prens Çortunel

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