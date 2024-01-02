Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2024 yarışmacısı Ogeday Girişken dizilerde oynadı mı?

SURVİVOR OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

SurvivorAllStar yarışmacılarından biri olan kürek sporcusu OgedayGirişken, 1992 yılında Adana'da doğdu. Lisansa kadar Adana'da öğrenimine devam eden Girişken, Marmara Üniversitesi Beden Öğretmenliği bölümünü kazanınca İstanbul'a taşındı.

Sporcu kimliğiyle ön plana çıkmaya başlayan isim, Fenerbahçe'nin kürek takımında lisanslı olarak 10 yıl boyunca yer aldı. 2012 yılında Litvanya'da gerçekleşen U 23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. 2017 yılında Survivor'a katılan sporcu o senenin şampiyonu oldu.

2022 yılı Survivor All Star sezonunun şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Girişken'in son dönemde Zeynep Yumrutaş ile birlikte.