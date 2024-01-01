Survivor 2024 ilk bölüm ne zaman? SURVİVOR ALL STAR saat kaçta başlıyor? Kırmızı - mavi takım yarışmacıları...

Survivor 2024 All Star'da kadrolar belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.



Öte yandan izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.