Survivor 2024 ilk bölüm ne zaman? SURVİVOR ALL STAR saat kaçta başlıyor? Kırmızı - mavi takım yarışmacıları...
"Survivor All Star ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla beklenen Survivor All Star 2024 sezonu, izleyicilerle buluştu. Peki, Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler? İşte, haberin detayları...
Türkiye'nin sevilen yarışma programı Survivor, 2024 All Star sezonu için geri sayım sona erdi. Heyecanla beklenen programın yayın saati ve yarışmacıları araştırma konusu oldu. İşte, Survivor hakkında merak edilen detaylar...
SURVİVOR 2024 YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Survivor All Star 2024 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'da TV8'de.
Survivor 2024 All Star'da kadrolar belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.
Öte yandan izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.
SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI
🔵MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI🔴
🔹Nefise Karatay
🔹Seda Ocak
🔹Begüm Yücetan
🔹Sahra Işık
🔹Seda Aktuğlu
🔹Damla Can
🔹Hakan Hatipoğlu
🔹Yiğit Poyraz
🔹Yasin Obuz
🔹Özgür Tetik
🔹Yunus Emre
🔹Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
🔸Pınar Saka
🔸Merve Aydın
🔸Nagihan Karadere
🔸Gizem Memiç
🔸Aleyna Kalaycıoğlu
🔸Berna Canbeldek
🔸Doğukan Manço
🔸Furkan Kızılay
🔸Ersin Korkut
🔸Sercan Yıldırım
🔸Turabi
🔸Bozok Gören
🔸Nihat Altınkaya
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