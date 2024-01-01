Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert var mı, yok mu sorusunun cevabı merak ediliyor. ATV kanalında izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in bugünkü yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? İşte 1 Ocak 2024 ATV yayın akışı...
Günümüzde, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in bugünkü bölümü merak konusu oldu. ATV kanalında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilen programın bugünkü yayın akışı hakkında bilgi almak isteyenler araştırmalar başladı. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi Müge Anlı İle Tatlı Sert bugün var mı yok mu?
BUGÜN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT VAR MI?
Hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan sevilen program Müge Anlı İle Tatlı Sert, 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle ATV yayın akışında yer almıyor.
1 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
06:25 Durgun Su
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Yıldızlar Bana Uzak
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
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- Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
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