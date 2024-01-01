01 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
ABONE OL
Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? 1 Ocak Pazartesi 2024 Müge Anlı yeni bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...

Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert var mı, yok mu sorusunun cevabı merak ediliyor. ATV kanalında izleyiciler tarafından sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in bugünkü yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün var mı, yok mu? İşte 1 Ocak 2024 ATV yayın akışı...

Günümüzde, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in bugünkü bölümü merak konusu oldu. ATV kanalında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından sevilen programın bugünkü yayın akışı hakkında bilgi almak isteyenler araştırmalar başladı. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi Müge Anlı İle Tatlı Sert bugün var mı yok mu?

BUGÜN MÜGE ANLI İLE TATLI SERT VAR MI?

Hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan sevilen program Müge Anlı İle Tatlı Sert, 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle ATV yayın akışında yer almıyor.

1 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:25 Durgun Su

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Yıldızlar Bana Uzak

13:00 Gün Ortası


14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA