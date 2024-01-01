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Hangi adda bir balık yoktur?

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Giriş Tarihi: 01.01.2024 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
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Hangi adda bir balık yoktur?

31 Aralık 2023 Pazar günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla dikkat çekti. Türkiye'nin sevilen yarışmalarından biri olan program, izleyicilere heyecan dolu bir gece yaşattı. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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