Bugün Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bu akşam neden yok? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

"Yargı yeni bölüm neden yok?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşuyor ancak bazı özel günlerde ve tatil dönemlerinde yayın akışında değişiklikler yaşanabiliyor. Bu hafta, Yargı dizisinin yeni bölümü ekrana gelmedi ve izleyiciler tarafından yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. İşte dizi hakkında detaylı bilgiler...