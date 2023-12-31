31 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Bugün Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bu akşam neden yok? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

Bugün Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bu akşam neden yok? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2023
ABONE OL
Bugün Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bu akşam neden yok? 31 Aralık Kanal D yayın akışı

"Yargı bugün neden yok?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşuyor ancak bazı özel günlerde ve tatil dönemlerinde yayın akışında değişiklikler yaşanabiliyor. Bu hafta, Yargı dizisinin yeni bölümü ekrana gelmedi ve izleyiciler tarafından yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. İşte dizi hakkında detaylı bilgiler...

"Yargı yeni bölüm neden yok?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşuyor ancak bazı özel günlerde ve tatil dönemlerinde yayın akışında değişiklikler yaşanabiliyor. Bu hafta, Yargı dizisinin yeni bölümü ekrana gelmedi ve izleyiciler tarafından yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. İşte dizi hakkında detaylı bilgiler...

YARGI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yargı dizisi 31 Aralık tarihli Kanal D yayın akışında yer almıyor. Bugünün yılbaşı olması sebebiyle Yargı dizisinin yerine, Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel bölümü yayınlanacak.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün 7 Ocak 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

31 ARALIK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yabancı Damat

08:30 - Konuştukça (YENİ BÖLÜM)

09:30 - Set Ekstra (YENİ BÖLÜM)

09:45 - Magazin D Pazar (YENİ BÖLÜM)

12:45 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi (YENİ BÖLÜM)

13:45 - Arda ile Omuz Omuza (YENİ BÖLÜM)

14:45 - Arka Sokaklar (TEKRAR)

18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu (CANLI)

20:00 - Şarkılar Bizi Söyler (YENİ BÖLÜM)

01:30 - Panik Odası

03:15 - Panik Odası

05:15 - Dönence (TEKRAR)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA