Wednesday 2. sezon çıktı mı, ne zaman çıkacak? NETFLİX Wednesday 2024 yeni sezon konusu, oyuncu kadrosu...

2. SEZON NEYLE İLGİLİ OLACAK?

Yeni sezonun resmi özeti henüz açıklanmasa da dizi yapımcıları daha önce karakter olarak Wednesday Addmas'ın büyümesini ve daha da derinlemesine alacaklarını planladıklarını açıklamıştı.

Gough, TVLine'a şunları söyledi:

"Dizi aslında dünyayı siyah beyaz gören ve grinin tonlarının da olduğunu öğrenen bir kız hakkında. " "Bence her ilişki ya da arkadaşlık gibi, diğer faktörler yüzünden karmaşıklaşabilir. Hiçbir zaman sorunsuz bir gidişat olmayacak. Ve bu onun gerçekten de arkadaşlığın iniş ve çıkışlarını idare etmeyi öğrenmesi."