Wednesday 2. sezon çıktı mı, ne zaman çıkacak? NETFLİX Wednesday 2024 yeni sezon konusu, oyuncu kadrosu...
Netflix'in büyük beğeni toplayan dizisi "Wednesday" için heyecan dorukta! Charles Addams'ın unutulmaz karakterlerinden ilham alan dizi, 2024 yılında 2. sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
Yayınlandığı tarihten itibaren heyecanla izlenen, "Wednesday", yeni sezonu için gün sayıyor. Netflix, Jenna Ortega liderliğindeki popüler dizisi Wednesday için yeni sezon müjdesi kısa süre önce verilmişti. İlk sezonuyla büyük ilgi toplayan başarılı dizi, karakterleri, çekim platosu, efektleri ve müzikleriyle sıkça gündeme gelmişti. Özellikle Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams karakterinin dansı, izleyiciler arasında büyük beğeni toplamış ve sosyal medyada bir akım haline gelmişti. İşte dizinin yeni sezonu hakkında merak edilenler...
2. SEZON ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI!
Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Wednesday'in 2. sezonu için geri sayım başladı!
Sezonun çekimleri, Eylül 2021'de başlayıp Mart 2022'de sona erdi. Uzun bir bekleyişin ardından çekimlerin tamamlanması, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.
WEDNESDAY YENİ SEZON NE ZAMAN?
Platform, resmi sitesinde "Müjde: Yeni sezon yolda!" ibaresi ile 8 bölüm olarak yayınlanacak olan yeni sezonun hazırlandığını doğruladı.
Netflix'in resmi açıklama yapana kadar, dizinin çıkış tarihi belirsizliğini koruyor.
2. SEZON NEYLE İLGİLİ OLACAK?
Yeni sezonun resmi özeti henüz açıklanmasa da dizi yapımcıları daha önce karakter olarak Wednesday Addmas'ın büyümesini ve daha da derinlemesine alacaklarını planladıklarını açıklamıştı.
Gough, TVLine'a şunları söyledi:
"Dizi aslında dünyayı siyah beyaz gören ve grinin tonlarının da olduğunu öğrenen bir kız hakkında. " "Bence her ilişki ya da arkadaşlık gibi, diğer faktörler yüzünden karmaşıklaşabilir. Hiçbir zaman sorunsuz bir gidişat olmayacak. Ve bu onun gerçekten de arkadaşlığın iniş ve çıkışlarını idare etmeyi öğrenmesi."
KONUSU NE OLACAK?
Wednesday Addams'ın kurt olan oda arkadaşı Enid'i oynayan Myers , Variety ile Ocak 2023'te yaptığı bir röportajda "Dizide her şeyin mümkün olduğunu" açıkladı.
"Wednesday için ikinci sezonda aşk yaşamaması gerektiğini düşünüyorum" dedi ve ekledi:
"Wednesday erkeklerle ilgili tam bir fiyasko yaşadı, bu nedenle aşk hayatını bir süreliğine ertelemesi gerekiyor. Eğer ben böyle bir durumla karşılaşsaydım biriyle çıkmaktan vazgeçerdim."
WEDNESDAY 2. SEZON OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Wednesday ikinci sezonunun kadrosu şu şekilde:
• Enid Sinclair rolünde Emma Myers
• Bianca Barclay rolünde Joy Sunday
• Ajax Pertropolus rolünde George Farmer
• Yoko Tanaka rolünde Naomi J Ogawa
• Şerif Donovan Galpin rolünde Jamie McShane
• Gomez Addams rolünde Luis Guzmán
• Pugsley Addams rolünde Isaac Ordonez
• Fester Amca rolünde Fred Armisen
DİZİYE HANGİ KARAKTERLER KATILACAK ?
TVLine ile yapılan bir röportajda 2. sezona daha da fazla Addams ailesi karakterini dahil edileceği açıklandı.
Dizi sorumlusu Millar şunları söyledi.
"Bu karakterlerle yüzeye çıktığımızı hissettik ve oyuncular bu rollerde çok harikalar." Dizinin ana ikinci sezonunda Wednesday odak noktası olmaya devam edecek olsa da, "Kesinlikle bu sezon yaptığımız gibi birkaç bölümde aileyi öne çıkarmak istediklerini" aktardı.
Öte yandan, Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.
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