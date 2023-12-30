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MasterChef finale kimler kaldı? Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, final tarihi belli oldu mu? Büyük ödül...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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MasterChef finale kimler kaldı? Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, final tarihi belli oldu mu? Büyük ödül...

"MasterChef Türkiye All Star finali ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Survivor'un başlamasına sayılı gün kala, televizyon ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'in büyük finali için geri sayım başladı. Yaklaşık 7 aydır devam eden mücadelede, son 7 yarışmacı arasına kalmayı başaran Tahsin, Kıvanç, Esra, Sergen, Hasan, Barbaros ve Eren isimleri arasından biri, büyük ödülü kazanarak adını tarihe yazdıracak. İşte haberin detayları...

Survivor'un başlamasına sayılı gün kala, Türkiye'nin fenomen yarışması MasterChef'in büyük finali için geri sayım başladı. 7 aydır devam eden mücadelede, son 7 yarışmacı arasına kalmayı başaran Tahsin, Kıvanç, Esra, Sergen, Hasan, Barbaros ve Eren, büyük ödül için kıyasıya bir rekabetin içinde.

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Survivor 2024 All Star 1 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Tv8'de başlayacak.

Final tarihi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

MasterChef her hafta yarışmacılara değerli ödüller sunarak izleyicileri ekrana kilitleyor. Ancak büyük finalin büyük ödülü, henüz programın sonlarına doğru açıklanacak.

Finalistlerin zorlu mücadelelerinin ardından kazanılacak olan büyük ödül, programın izleyicileri ve yarışmacıları için büyük bir sürpriz olacak.

SON 7 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

MasterChef All Star'ın çeyrek final mücadelesi devam ederken, 25 Aralık Pazartesi akşamı önlükler sahiplerini bulmaya başladı.

Bu kritik dönemeçte yarışan usta şefler arasında son yedi yarışmacı olarak Tahsin, Kıvanç, Esra, Sergen, Hasan, Barbaros ve Eren kaldı.

Çeyrek finalin ilk ceket sahibi Tahsin oldu, ancak diğer yarışmacılar da her günün sonunda birer ceket kazanacaklar. Bu süreçte yaşanacak çekişmeler ve lezzet savaşları izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak.

FİNAL HAFTASI NASIL OLACAK?

Her gün iki etabın oynanacağını söyleyen Somer Şef şunları söyledi:

"İlk olarak her gün iki oyun oynayacağız. Aynı pazar elemelerinde olduğu gibi ilk oyunumuz yaratıcılık oyunu olacak. Bugün bir ürünle başlıyoruz, yarın bu ürün sayısı iki olacak. Üç dört ve beş ürünü kullanmanızı isteyeceğimiz son güne kadar. Bugün sadece bir ürünü öne çıkarmak durumundasınız, ona göre de bir ürün seçtik.

İkinci etapta da Türkiye'den ve dünyadan çok özel şefler sizlerle olacaklar. Onlar da oy kullanacaklar, onların da imza tabaklarını yapacaksınız. Bu hafta içinde göreceksiniz ki burası bir yıldızlar geçidi olacak.

Toplam ilk etapta üçümüzden 30 tam puan, ikinci etapta ise misafir şefimizle birlikte 40 tam puan üzerinden totalde 70 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaksınız.

Ve her gecenin sonunda en yüksek puanı alan arkadaşımız için önlükler daha da aşağıya inecek ve birinizin sırtına geçecek. Bu gece bu önlüğü giyen ilk arkadaş dört gün boyunca final haftasına yürüyeceği rakiplerini analiz edip kendi planlarını yapmak için fırsat bulacak. Hepinize başarılar."

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