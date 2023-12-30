MasterChef finale kimler kaldı? Masterchef Türkiye ne zaman bitiyor, final tarihi belli oldu mu? Büyük ödül...

FİNAL HAFTASI NASIL OLACAK?

Her gün iki etabın oynanacağını söyleyen Somer Şef şunları söyledi:



"İlk olarak her gün iki oyun oynayacağız. Aynı pazar elemelerinde olduğu gibi ilk oyunumuz yaratıcılık oyunu olacak. Bugün bir ürünle başlıyoruz, yarın bu ürün sayısı iki olacak. Üç dört ve beş ürünü kullanmanızı isteyeceğimiz son güne kadar. Bugün sadece bir ürünü öne çıkarmak durumundasınız, ona göre de bir ürün seçtik.



İkinci etapta da Türkiye'den ve dünyadan çok özel şefler sizlerle olacaklar. Onlar da oy kullanacaklar, onların da imza tabaklarını yapacaksınız. Bu hafta içinde göreceksiniz ki burası bir yıldızlar geçidi olacak.

Toplam ilk etapta üçümüzden 30 tam puan, ikinci etapta ise misafir şefimizle birlikte 40 tam puan üzerinden totalde 70 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaksınız.

Ve her gecenin sonunda en yüksek puanı alan arkadaşımız için önlükler daha da aşağıya inecek ve birinizin sırtına geçecek. Bu gece bu önlüğü giyen ilk arkadaş dört gün boyunca final haftasına yürüyeceği rakiplerini analiz edip kendi planlarını yapmak için fırsat bulacak. Hepinize başarılar."