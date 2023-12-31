Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, saat kaçta? ATV Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı konukları...
"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı konukları kimler?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması olan "Kim Milyoner Olmak İster," Yılbaşı Özel bölümü ile ATV'de seyircilerle buluşacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu program, çok özel konukları ve sürprizleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Yılbaşı gecesi, Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster," özel bir bölümle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu kez stüdyoda birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Peki, "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölüm saat kaçta? Hangi ünlüler gelecek?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
31 Aralık 2023 ATV yayın akışına göre; Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı Pazar günü 22:40'da yayınlanacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?
"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor.
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.
BAĞIŞ YAPACAKLAR!
Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango 2024 amorti bilet sorgulama: AMORTİ hangi numaralara çıktı? Tam, yarım, çeyrek bilet...
- Mekke'nin Fethi ne zaman? Mekke hangi tarihte, kaç yıl önce fethedildi?
- MİLLİ PİYANGO CANLI YOUTUBE ÇEKİLİŞ İZLE! 📺 31 Aralık MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın TV linki...
- YILBAŞI HİNDİ TARİFİ | Lezzeti ve kokusuyla daha pişme aşamasında kapınızda sıra olacak! İşte kolay ve pratik yapım...
- 2024 MPİ TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 31 Aralık teselli ikramiyesi kazanan numaralar...
- ATV yeni dizi "Yıldızlar Bana Uzak" konusu nedir, gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kimler?
- 31 ARALIK -1 OCAK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: A101, BİM, ŞOK, MİGROS bugün açık mı, saat kaçta kapanıyor?
- Alkol sonrası mide bulantısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Bulantı ve kusma sorununu anında geçirecek çay tarifi...
- Yılbaşı Milli Piyango Sonuç Sorgulama 2024 | 31 Aralık-1 Ocak MPİ özel çekilişi kazanan numaralar neler, belli oldu mu? İşte TAM LİSTE millipiyangoonline.com
- Müslümanlara Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı alıp süslemek haram mı, Noel geleneği nereden geliyor? Diyanet açıklaması...
- Bugün otobüsler bedava mı? 31 Aralık yılbaşı ulaşım ücretsiz mi? Saat kaça kadar çalışıyor? Marmaray, metro, vapur...
- Bursa'da deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 az önce kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son dakika