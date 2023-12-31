Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, saat kaçta? ATV Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı konukları...

Yılbaşı gecesi, Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster," özel bir bölümle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu kez stüdyoda birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Peki, "Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölüm saat kaçta? Hangi ünlüler gelecek?