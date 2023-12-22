Ömer dizisine sürpriz transfer! Gönül Dağı'ndan gidişi yasa boğmuştu...
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Her her Pazartesi izleyicilere ekranlara kitleyen dizinin oyuncu kadrosuna ise yeni bir isim katıldı. Gönül Dağı dizisinde başarılı performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, yeni projesi Ömer dizisi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Gönül Dağı dizisiyle gönüllere taht kuran usta oyuncunun yeni adresi belli oldu. Muammer'in ardından İzzet karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan başarılı oyuncu, yeni projesiyle bomba gibi dönüyor. Peki, Ömer dizisi İzzet kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? İşte oyuncu hakkında merak edilenler...
ÖMER DİZİSİNE GELİYOR!
Gönül Dağı dizisinde "Muammer" karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu, yeni bir projede izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Ömer dizisinin kadrosuna dahil olan Ali Düşenkalkar, Reşat'ın ağabeyi olarak izleyicilerle buluşacak.
Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinde Düğüncü Muammer karakterine hayat veriyordu ve 116'ncı bölümle projeden ayrılmıştı. Diziye veda sebebi olarak "hikayenin bitmesi" gösterilmişti.
Ömer dizisinin kadrosuna katılan Ali Düşenkalkar'ın performansı, dizinin heyecanını daha da artıracak gibi görünüyor. İzleyiciler, Gönül Dağı'nda sergilediği başarılı performansın ardından Düşenkalkar'ı Ömer dizisinde izlemek için sabırsızlanıyor.
Ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar vedasının ardından "Gönül Dağı'ndan biriktirdiğim biz mi takip ederiz yoksa o mu bizi takip eder gölgelerim. Ama bu gölgelerin hikayeleri vardır onu da senaristler yazar biz oyuncular ete kemiğe nefese büründürürüz. Son Gönül Dağı paylaşımım senaristlerimize teşekkürümdür. Sevgi ve saygımla." şeklinde açıklamada bulunmuştu.
ÖMER DİZİSİ İZZET KİMDİR?
İzzet karakterinin dizide sert bir mafya figürü olarak yer alacağı ve hikayeye tansiyon katacağı söyleniyor.
ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?
Ali Düşenkalkar, Kıbrıs Türkü tiyatro ve sinema oyuncusu. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.
Yaklaşık 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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- Ömer dizisine sürpriz transfer! Gönül Dağı'ndan gidişi yasa boğmuştu...
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