Ömer dizisine sürpriz transfer! Gönül Dağı’ndan gidişi yasa boğmuştu...

Ömer dizisinin kadrosuna katılan Ali Düşenkalkar'ın performansı, dizinin heyecanını daha da artıracak gibi görünüyor. İzleyiciler, Gönül Dağı'nda sergilediği başarılı performansın ardından Düşenkalkar'ı Ömer dizisinde izlemek için sabırsızlanıyor.

Ünlü oyuncu Ali Düşenkalkar vedasının ardından "Gönül Dağı'ndan biriktirdiğim biz mi takip ederiz yoksa o mu bizi takip eder gölgelerim. Ama bu gölgelerin hikayeleri vardır onu da senaristler yazar biz oyuncular ete kemiğe nefese büründürürüz. Son Gönül Dağı paylaşımım senaristlerimize teşekkürümdür. Sevgi ve saygımla." şeklinde açıklamada bulunmuştu.