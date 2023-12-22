Üç ayrı kategori, üç ayrı program, tek birinci: ATV
ATV tüm kategorilerin tek birincisi! Ayların değil yılların değişmeyen birincisi atv, dün (21 Aralık) yayınladığı dizi ve programlarıyla tüm kategorilerde zirveye adını yazdırdı. En sevilen dizi ve programlarıyla izleyiciler tüm gün atv ekranındaydı.
Üç ayrı kategori, üç ayrı program, tek birinci: atv
ESRA EROL'DA
TÜM KİŞİLER KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ!
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting listesinin Tüm Kişiler'de %6,66 izlenme oranı ve %26,32 izlenme payı alarak birinci oldu.
ALDATMAK
AB KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ!
Usta oyuncu Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide karakterinin ailesini bir arada tutmak için verdiği mücadelenin ekrana geldiği Aldatmak dizisi dün akşam ekranlara gelen 50. bölümü ile AB'de %4,39 reyting ve %12,88 izlenme payı alarak birinci oldu.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
20+ABC1 KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ!
Hafta içi her gün atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 20+ABC1 kategorisinde %5,56 izlenme oranı ve %36,87 izlenme payı alarak birinci oldu.
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