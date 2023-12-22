Üç ayrı kategori, üç ayrı program, tek birinci: atv

ESRA EROL'DA

TÜM KİŞİLER KATEGORİSİNİN BİRİNCİSİ!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting listesinin Tüm Kişiler'de %6,66 izlenme oranı ve %26,32 izlenme payı alarak birinci oldu.