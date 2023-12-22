YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM CANLI İZLE! 22 Aralık Yalı Çapkını yeni bölüm, kesintisiz izle!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 51. bölümü, izleyicilerle buluşuyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı dizi, heyecan dolu sahneleri ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm saat kaçta? İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm canlı izle ekranı!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle izleyicilerini büyük bir heyecanın içine sürüklüyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin'in ardından Buse Buçe Kahraman, Toprak Sağlam ve Turgut Tunçalp'in katılımıyla daha da renklendi. 51. bölüm, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İşte Yalı Çapkını canlı izle linki!
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Dizi yeni bölümüyle bu akşam Star TV'de olacak.
YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM İZLE
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferit, Kazım'ın Seyran'ı kaçırdığını öğrenince deliye dönse de evdekilere ayrılık kararının arkasında olduğunu söyler ama yine de gizlice Seyran'ın peşine düşmekte gecikmez. Pelin, Sacide'nin her şeyi anlatmasından korkmaktadır.
Suna, Seyran için endişelenince evde duramaz ve Ferit'le beraber Seyran'ı bulmak için harekete geçer. Kaya, İfakat'in Suna'ya Abidin'le ilgili söylediklerini duyar.
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