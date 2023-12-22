YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM CANLI İZLE! 22 Aralık Yalı Çapkını yeni bölüm, kesintisiz izle!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit, Kazım'ın Seyran'ı kaçırdığını öğrenince deliye dönse de evdekilere ayrılık kararının arkasında olduğunu söyler ama yine de gizlice Seyran'ın peşine düşmekte gecikmez. Pelin, Sacide'nin her şeyi anlatmasından korkmaktadır.