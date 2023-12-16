Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’nın yeni bölümü yoğun ilgi gördü
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 35. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Mercan, Sabit’in planıyla öz amcası Mümtaz tarafından uzun zaman sonra kabul edildi. Öte yandan, Ateş Kuşları’nda Barbaros’un Gülayşe’ye evlenme teklifi etmek üzereyken bıçaklanması bölüme damga vurdu.
'Ateş Kuşları'nın 35. Bölümünde kimliğine kavuşup ardından Ali ile evlenmek için mücadele eden Mercan, öz amcası Mümtaz tarafından nüfusuna alınmadı. Yardımcısı Perihan'ın dolduruşuna gelen Mümtaz, sahip olduğu mirasın yalnızca Perihan'a kalmasını istediği için Mercan'ı evden kovmuştu. Yeniden Mümtaz'ı evinde ziyaret eden Mercan, mirasta gözü olmadığını, yalnızca kimlik istediğini bir kez daha şu sözlerle anlattı: "Biz para için yaşayan insanlar değiliz. Hiçbir zaman öyle olmadık. Paranın kulu kölesi olan çocukların da anası babası olmayacağız ama sizi ikna edemiyoruz. O yüzden Sabit'in bir çözümü var, bana beş kuruş vermeyeceğin bir çözüm. Perihan Hanım'la evlenin. Sen paran gitsin istemiyorsun, Perihan Hanım da bunca yıldır hizmet ettiği adamın mirasını başkasıyla paylaşmak istemiyor. Ben de kimlik istiyorum. Üçümüz için de tek çıkış yolu bu." Bunun üzerine Sare, bu evlilik sayesinde Mümtaz'ın ölümüyle bütün mal varlığının Perihan'a kalacağını ve Mercan'ın herhangi bir hak iddia edemeyeceğini doğruladı. Mercan'ın samimiyetine inanan Mümtaz, gereken evrakların hazırlamasını ve kendisinden bir DNA örneği alınmasını istedi. Mercan, "Ben yeğenimi kabul ediyorum" diyen amcası Mümtaz'ın elini öptü.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 35. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
BARBAROS BIÇAKLANIYOR!
Ateş Kuşları'nın 35. Bölümünde ilkokul diplomasını almak üzere Halk Eğitim Merkezi'ne ailesiyle birlikte giden Gülayşe, diplomasını aldıktan sonra Barbaros'un hazırladığı sürprizle karşılaştı. Halk Eğitim Merkezi'nin önünde Eyüpoğlu Ailesi'yle beraber sokaktan kurtarılan çocukları gören Gülayşe, kürsüde anlamlı bir konuşma yaptı ve kendisinin ilk öğretmeni olan ablası Mercan'la, kendisini bulan ve kimliğine kavuşmasını sağlayan Barbaros'a teşekkür etti. Herkesin huzurunda kısa bir konuşma yapmak isteyen Barbaros, "Gururdan kalbim patlayacak gibi. Bir de sevdadan patlayacak gibi. Benim kalbim patlamadan sen benimle evlen." dediği anda Halil tarafından bıçaklandı. Yaşananlara tanıklık eden herkes şoka uğrarken, Halil ise tutuklandı. Barbaros'un akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 35. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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