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Aldatmak 50. bölümünü sette pasta ile kutladı

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Giriş Tarihi: 18.12.2023
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Aldatmak 50. bölümünü sette pasta ile kutladı

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak’ın setinde 50. bölüm kutlaması yaşandı. İlgiyle izlenen dizinin ekibi ve oyuncuları başarılarını pasta keserek kutladı.

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak'ın setinde ellinci bölüm kutlaması yaşandı. Elli bölümü başarıyla geride bırakan dizi ekibi ve oyuncular başarılarını pasta keserek kutladı.

Vahide Perçin'in hayat verdiği Güzide'nin etrafındaki ihanet ve entrikalarla mücadele ederek ailesini koruma mücadelesini ekrana getiren Aldatmak perşembe akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Aldatmak, sürpriz ve heyecan dolu yeni bölümleriyle perşembe akşamları atv'de.

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