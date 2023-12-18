Aldatmak 50. bölümünü sette pasta ile kutladı

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak'ın setinde ellinci bölüm kutlaması yaşandı. Elli bölümü başarıyla geride bırakan dizi ekibi ve oyuncular başarılarını pasta keserek kutladı.