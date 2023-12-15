Gönül Dağı’na geri geliyor! Taner ve Selma’nın hayalleri suya düşecek!

GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları, Muammer'in ölmeden önce vermiş olduğu bir sözü yerine getirmek için çabalar.

Selami ile birlikte düğünü sorunsuz bir şekilde bitirmek isteyen Taner ve Ramazan neler yaşayacaktır?

Veysel, babasının ölümü yüzünden abisi Kenan'ı suçlamaya devam eder.

İkili arasında gerilim devam ederken Veysel ailesiyle evden ayrılır.

Aile büyükleri kardeşleri barıştırmak için toplandığında Elif, Muammer'in vasiyetini getirir. Vasiyette ne yazmaktadır?

Ciritçi, ikinci kez evladını kaybetmenin acısıyla mağaraya sığınır.

Mağarada itikafa giren Ciritçi, rüyasında oğluyla ilgili ne görecektir?