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Gönül Dağı'na geri geliyor! Taner ve Selma'nın hayalleri suya düşecek!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Gönül Dağı’na geri geliyor! Taner ve Selma’nın hayalleri suya düşecek!

TRT 1'in sevilen aile dizisi Gönül Dağı, izleyicileri şaşırtan bir gelişme ile gündeme geldi. Dizinin takipçilerini heyecanlandıran haberlere göre, dizinin eski oyuncularından biri, Taner ve Selma'nın hayatına beklenmedik bir şekilde geri dönecek. Bu sürpriz dönüş, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Gönül Dağı izleyicileri bu habere çok şaşıracak! O karakter geri dönüyor! TRT1'in büyük beğeni toplayan dizisi Gönül Dağı, 4. sezonuyla izleyicileri adeta ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizi, özellikle eski oyuncuların sürpriz geri dönüşleriyle adından sıkça söz ettiriyor. İşte haberin detayları...

O İSİM GERİ DÖNÜYOR!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicilere büyük bir sürprizle geliyor. Diziye damgasını vuran Yasemin karakteri, geçtiğimiz bölümlerde Taner ile nikah masasından dönmesiyle izleyicileri şaşırtmıştı.

Yasemin karakteri, 90. bölümde veda ettiği diziye geri dönüyor. Yasemin'in dönüşüyle birlikte Taner ve Selma'nın evlilik hayallerinin tehlikeye gireceği iddiaları da sosyal medyada konuşulmaya başladı.

GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları, Muammer'in ölmeden önce vermiş olduğu bir sözü yerine getirmek için çabalar.

Selami ile birlikte düğünü sorunsuz bir şekilde bitirmek isteyen Taner ve Ramazan neler yaşayacaktır?

Veysel, babasının ölümü yüzünden abisi Kenan'ı suçlamaya devam eder.

İkili arasında gerilim devam ederken Veysel ailesiyle evden ayrılır.

Aile büyükleri kardeşleri barıştırmak için toplandığında Elif, Muammer'in vasiyetini getirir. Vasiyette ne yazmaktadır?

Ciritçi, ikinci kez evladını kaybetmenin acısıyla mağaraya sığınır.

Mağarada itikafa giren Ciritçi, rüyasında oğluyla ilgili ne görecektir?

GÖNÜL DAĞI 118. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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