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Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2023
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Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 15 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta programının Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 15 Aralık 2023 puan durumu!

15 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 20 altın bileziği kazanan ve elenen isim henüz belli olmadı.

14 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi günün en yüksek puanını alarak Tuğba oldu. Yarın büyük gün GElinim Mutfakta haftanın finali şimdiden merak konusu oldu.

PUAN DURUMU

➡TUĞBA- 16

➡YEŞİM- 12

➡ALEYNA- 14

➡İREM- 6

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