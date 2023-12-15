Gelinim Mutfakta 15 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı?

Gelinim Mutfakta programının Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, 15 Aralık 2023 puan durumu!