GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 14 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. "Gelinim Mutfakta," hafta içi her gün gelin adaylarının yeteneklerini sergilediği, lezzet dolu bir yarışma olarak izleyicilerle buluşuyor. Program, gelin adaylarının hazırladığı farklı yemek konseptleri, kayınvalidelerin tadım ve puanlama süreci ile renkleniyor. İşte, 14 Aralık Perşembe puan durumu ve günün birincisi...