GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 14 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 14 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. "Gelinim Mutfakta," hafta içi her gün gelin adaylarının yeteneklerini sergilediği, lezzet dolu bir yarışma olarak izleyicilerle buluşuyor. Program, gelin adaylarının hazırladığı farklı yemek konseptleri, kayınvalidelerin tadım ve puanlama süreci ile renkleniyor. İşte, 14 Aralık Perşembe puan durumu ve günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA 14 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA 14 ARALIK PUAN DURUMU
Yeşim gelin:
Tuğba gelin:
Aleyna gelin:
İrem gelin:
GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 12 Aralık Salı günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.
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- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU: 14 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altın kimin oldu? Günün birincisi...
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