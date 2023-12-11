ÖMER 35. BÖLÜM CANLI İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm full HD, kesintisiz tek parça izle!

ÖMER 35. BÖLÜM KONUSU

Gamze'nin ev tuttuğunu söylemesi herkesi şaşkınlığa uğratırken, Nilüfer'in getirdiği haber moralleri bozar. Ev konusunda Gamze'nin attığı adımı doğru bulmayan Ömer ona tepki gösterse de oğlu ve ailesi için huzurlu bir yuvanın artık olmazsa olmaz olduğunu düşünen Gamze kararından dönmez.

Nilüfer'in üzülmesine kıyamayan Tahir, Vicdan'ı içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için bir kez daha Nurettin'den yardım ister. Oğlunun halinden şüpheye düşen Reşat durumun iç yüzünü anlamaya çalışsa da hiçbir zaman yeterince takdir edilmediğini düşünen Tahir ile yeni bir tartışma yaşarlar. Ancak Tahir, onun için kurulan oyunun farkında değildir.