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ÖMER 35. BÖLÜM CANLI İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm full HD, kesintisiz tek parça izle!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 11.12.2023
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ÖMER 35. BÖLÜM CANLI İZLE! Ömer dizisi yeni bölüm full HD, kesintisiz tek parça izle!

"Ömer" yeni bölüm izle! Televizyon dünyasının sevilen yapımlarından biri olan Ömer dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden beri izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Star TV ekranlarında haftanın ilk günü seyircisiyle buluşan dizi, sürükleyici hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiriyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Ömer 35. bölüm canlı izle" şeklinde aramalar yapıyor. İşte Ömer yeni bölüm canlı izle linki!

"Ömer" yeni bölüm izle! Televizyon dünyasının sevilen yapımlarından biri olan Ömer dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden beri izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Star TV ekranlarında haftanın ilk günü seyircisiyle buluşan dizi, sürükleyici hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İşte, Ömer yeni bölüm canlı izle linki!

ÖMER DİZİSİ 35. BÖLÜM CANLI İZLE!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer, bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00'de yayınlanacak.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

ÖMER 35. BÖLÜM KONUSU

Gamze'nin ev tuttuğunu söylemesi herkesi şaşkınlığa uğratırken, Nilüfer'in getirdiği haber moralleri bozar. Ev konusunda Gamze'nin attığı adımı doğru bulmayan Ömer ona tepki gösterse de oğlu ve ailesi için huzurlu bir yuvanın artık olmazsa olmaz olduğunu düşünen Gamze kararından dönmez.

Nilüfer'in üzülmesine kıyamayan Tahir, Vicdan'ı içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için bir kez daha Nurettin'den yardım ister. Oğlunun halinden şüpheye düşen Reşat durumun iç yüzünü anlamaya çalışsa da hiçbir zaman yeterince takdir edilmediğini düşünen Tahir ile yeni bir tartışma yaşarlar. Ancak Tahir, onun için kurulan oyunun farkında değildir.

Nisa boşanma kararının arkasında durmayı sürdürse de çocuklarının Hakan'a ihtiyaç duyduğu gerçeğini fark etmek onu ikilimde bırakır. Çok para kazanmayı ve ünlü olmayı hayal eden Eda ve Emine ise kendilerini büyük bir kumpasın içinde bulurlar.

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