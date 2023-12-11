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Gelinim Mutfakta Aleyna kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Aleyna Koca kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Giriş Tarihi: 11.12.2023
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Gelinim Mutfakta Aleyna kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Aleyna Koca kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Gelinim Mutfakta programının yeni sezonuna damgasını vuran yarışmacı Aleyna Koca, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Hafta içi her gün saat 13.30'da Kanal D ekranlarında yayınlanan popüler yarışmaya katılan genç yarışmacı enerjik kişiliğiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta Aleyna kimdir, instagram hesabı ne?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte haberin detayları...

Gelinim Mutfakta programının dikkat çeken yarışmacısı Aleyna Koca, sadece mutfakta değil, aynı zamanda sosyal medya platformu Instagram üzerinden de büyük bir ilgi görüyor. Günlük yaşamı, giyim ve makyaj tarzıyla dikkat çeken genç yarışmacı, izleyicileriyle etkileşimde bulunarak hayran kitlesini her geçen gün artırıyor. İşte Gelinim Mutfakta Aleyna hakkında merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA ALEYNA KİMDİR?

Aslen, Afyonkarahisarlı olan Aleyna Koca, Gelinim Mutfakta programının iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor. 2001 yılında dünyaya gelen ve şu anda 22 yaşında olan genç yarışmacı, makyaj artisti olarak tanınmaktadır.

Genç yarışmacının Instagram'da aleyna__koca ve aleynakocamakeup_a isimli 2 ayrı hesabı bulunuyor. Bu hesaplar aracılığıyla Aleyna, takipçileriyle doğrudan etkileşimde bulunuyor, soruları yanıtlıyor ve hayranlarına özel anlarını paylaşıyor.

11 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kayınvalidelerden günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu. Aleyna eksi 4, Tuğba ise eksi 2 ceza puanı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

YEŞİM- 18 puan

TUĞBA- 15 puan

İREM- 16 puan

ALEYNA- 1 puan

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