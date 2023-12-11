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Gelinim Mutfakta toplam puan durumu! 11 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

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Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Gelinim Mutfakta toplam puan durumu! 11 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 11 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte,11 Aralık puan durumu ve günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Kayınvalidelerden günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu. Aleyna eksi 4, Tuğba ise eksi 2 ceza puanı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

YEŞİM- 18 puan

TUĞBA- 15 puan

İREM- 16 puan

ALEYNA- 1 puan

GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU

YEŞİM:

TUĞBA:

İREM:

ALEYNA:

7 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın finaline doğru puan durumu açıklandı. Eleme potasındaki gelinler arasında 3, birinci adayı olanlarda ise bir puan farkı var. Günün en yüksek puanını alan Tuğba ve Yeşim oldu. Kura sonucunda Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin ise Yeşim oldu.

PUAN DURUMU

YEŞİM- 14

TUĞBA- 14

ALEYNA- 9

İREM- 13

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