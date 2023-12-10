Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...
"Kim Milyoner Olmak İster neden yok?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Her hafta pazar akşamları ekranlara gelen programın, bugün ATV yayın akışı listesinde yer almaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster günü mü değişti, bu akşam neden yayınlanmadı? İşte haberin detayları...
"Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?" sorusu arama motorlarından sorgulanıyor. Pazar akşamları ekranlara gelen programın, bugün ATV yayın akışı listesinde yer almaması, izleyicileri merak ettirdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster günü mü değişti, bu akşam neden yok? İşte haberin detayları...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK?
Her pazar izleyicilerle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması bu hafta ekrana gelmiyor.
ATV yayın akışına göre programın yerine 'Altın Kafes' dizisi yayınlanacak. Bu değişiklik, genellikle özel etkinlikler, tatil dönemleri veya programın planlı bir ara veri dönemi nedeniyle gerçekleşebilir.
10 ARALIK PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Altın Kafes
15:45 Safir
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Altın Kafes
22:45 Altın Kafes
01:45 Altın Kafes
04:45 Bir Küçük Gün Işığı
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