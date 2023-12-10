10 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...

Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
ABONE OL
Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...

"Kim Milyoner Olmak İster neden yok?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Her hafta pazar akşamları ekranlara gelen programın, bugün ATV yayın akışı listesinde yer almaması, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster günü mü değişti, bu akşam neden yayınlanmadı? İşte haberin detayları...

"Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?" sorusu arama motorlarından sorgulanıyor. Pazar akşamları ekranlara gelen programın, bugün ATV yayın akışı listesinde yer almaması, izleyicileri merak ettirdi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster günü mü değişti, bu akşam neden yok? İşte haberin detayları...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK?

Her pazar izleyicilerle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması bu hafta ekrana gelmiyor.

ATV yayın akışına göre programın yerine 'Altın Kafes' dizisi yayınlanacak. Bu değişiklik, genellikle özel etkinlikler, tatil dönemleri veya programın planlı bir ara veri dönemi nedeniyle gerçekleşebilir.

10 ARALIK PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Altın Kafes

15:45 Safir

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Altın Kafes

22:45 Altın Kafes

01:45 Altın Kafes

04:45 Bir Küçük Gün Işığı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA