Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK?

Her pazar izleyicilerle buluşan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması bu hafta ekrana gelmiyor.

ATV yayın akışına göre programın yerine 'Altın Kafes' dizisi yayınlanacak. Bu değişiklik, genellikle özel etkinlikler, tatil dönemleri veya programın planlı bir ara veri dönemi nedeniyle gerçekleşebilir.