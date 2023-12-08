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CANLI İZLE | Yalı Çapkını 49. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, şifresiz izle! 8 Aralık Cuma yeni bölümde neler olacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2023
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CANLI İZLE | Yalı Çapkını 49. bölüm tek parça, kesintisiz, full HD, 4K, donmadan, şifresiz izle! 8 Aralık Cuma yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 49. bölüm izleme seçenekleri araştırılanlar arasında önemli bir yer tutuyor. 8 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde, Orhan'ı Dicle'nin evinde yakalamak Gülgün için son nokta olur ve verdiği karar herkesi şaşırtır. Suna ise Kaya ile evliliğinin doğru bir şekilde gitmesi için elinde geleni yapacaktır. Hikayenin merkezindeki karakterlerden Esme'nin yaşayacağı önemli bir gelişme, Seyran ve Suna'nın kaderlerini bir araya getirecek. İşte dizinin canlı izle ekranına ilişkin detaylar...

Yalı Çapkını 49. bölüm izleme seçenekleri araştırılanlar arasında önemli bir yer tutuyor. 8 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümde, Orhan'ı Dicle'nin evinde yakalamak Gülgün için son nokta olur ve verdiği karar herkesi şaşırtır. Suna ise Kaya ile evliliğinin doğru bir şekilde gitmesi için elinde geleni yapacaktır. Hikayenin merkezindeki karakterlerden Esme'nin yaşayacağı önemli bir gelişme, Seyran ve Suna'nın kaderlerini bir araya getirecek. İşte dizinin canlı izle ekranına ilişkin detaylar...

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN?

Yalı Çapkını dizisi her cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM CANLI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü kesintisiz, tek parça olarak izlemek isteyenler "https://www.startv.com.tr/canli-yayin" linkini ziyaret edebilir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kazım, sokağa atılışının ardından yaşadığı şaşkınlık ve hezimetin etkisiyle geçmişe gider ve Hattuç'la yıllar sonra bir hesaplaşmaya girer.

Seyran ise yeni bir dünyanın kapısını aralar. İfakat'i ayağa kaldıran konuşma beklemediği birinden gelirken, Orhan'ı Dicle'nin evinde yakalamak Gülgün için son nokta olur ve verdiği karar herkesi şaşırtır. Suna ise Kaya ile evliliğinin doğru bir şekilde gitmesi için elinde geleni yapacaktır.

Esme ile ilgili bir gelişme Seyran ve Suna'yı bir araya getirirken ikili arasındaki gerginlik sözlere dökülür.

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