Gelinim Mutfakta puan durumu! 8 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 8 Aralık puan durumu ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün çeyrek altını ve bileziği kazanan yarışmacılar açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecek.
8 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta'da bu haftanın puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu netleştiğinde haberimiz güncellenecek.
7 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finaline doğru puan durumu açıklandı. Eleme potasındaki gelinler arasında 3, birinci adayı olanlarda ise bir puan farkı var. Günün en yüksek puanını alan Tuğba ve Yeşim oldu. Kura sonucunda Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin ise Yeşim oldu.
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