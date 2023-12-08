Gelinim Mutfakta puan durumu! 8 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

7 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın finaline doğru puan durumu açıklandı. Eleme potasındaki gelinler arasında 3, birinci adayı olanlarda ise bir puan farkı var. Günün en yüksek puanını alan Tuğba ve Yeşim oldu. Kura sonucunda Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin ise Yeşim oldu.