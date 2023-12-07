Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, puan durumu açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 7 Aralık puan durumu ve günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 7 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 7 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışm asında 6 Aralık Çarşamba günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Yeşim gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 Kasım - 1 Aralık hafta finalinde elenen isim Melek gelin oldu.
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- Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
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