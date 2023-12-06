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Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

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Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 6 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu....

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, 6 Aralık puan durumu ve günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

5 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Dün çeyrek altını alan isim TUĞBA oldu.

DÜNÜN PUAN DURUMU

-TUĞBA: 20

-ALEYNA: 14

-YEŞİM: 11

-İREM: 9

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