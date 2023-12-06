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Naz Sayıner ‘Sultan’ karakteriyle Ateş Kuşları’nda!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Naz Sayıner ‘Sultan’ karakteriyle Ateş Kuşları’nda!

atv'nin çok konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', bu sezon da heyecan ve sürprizlerle dolu. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı Ateş Kuşları'nın kadrosuna başarılı oyuncu Naz Sayıner dahil oluyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen Ateş Kuşları'nın kadrosuna başarılı başarılı oyuncu Naz Sayıner dahil oluyor.

Dizinin 8 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 34. Bölümünde sevilen isim Naz Sayıner, seyirci karşısına Ali'nin kayıp kardeşi Sultan olarak çıkacak.

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Emin Gürsoy, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alan Ateş Kuşları, her cuma saat 20.00'de atv'de!

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