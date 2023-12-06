Naz Sayıner ‘Sultan’ karakteriyle Ateş Kuşları’nda!

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Emin Gürsoy, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alan Ateş Kuşları, her cuma saat 20.00'de atv'de!

"Ateş Kuşları", yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!