4 Aralık 2023 Pazartesi reyting sonuçları! Safir, MasterChef, Ömer! Dün akşamın reyting birincisi...
Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, 4 Aralık 2023 reyting sonuçları açıklandı mı?" İşte dünün reyting sıralaması...
Pazartesi günü ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri "4 Aralık 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün akşamın reytingleri...
4 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dün yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:
Total'de 1. sırada atv'de izleyici ile buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada TRT 1'de ekranlara gelen "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", 3. sırada ise Star TV'de yayınlanan "Ömer" yer aldı.
AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Ömer", 3. sırada ise "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" yer aldı.
1 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI!
1 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3. sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.
AB'de ise 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3. sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.
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- 4 Aralık 2023 Pazartesi reyting sonuçları! Safir, MasterChef, Ömer! Dün akşamın reyting birincisi...
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