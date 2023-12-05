4 Aralık 2023 Pazartesi reyting sonuçları! Safir, MasterChef, Ömer! Dün akşamın reyting birincisi...

Pazartesi günü ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri "4 Aralık 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün akşamın reytingleri...