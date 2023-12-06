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Gizem Karaca Safir’in kadrosunda!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Gizem Karaca Safir’in kadrosunda!

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye Ruhi Sarı'dan sonra Gizem Karaca, Güneş karakteri ile 15. bölümde dahil olacak. Tanıtımda gözüken güzel oyuncuya çok sayıda yorum gelirken, Güneş karakterinin hikayede neleri değiştireceği merak konusu oldu.

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