SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ATV Safir dizisi gelecek hafta neler olacak?
ATV'nin sevilen dizisi Safir, son bölümüyle ekranlara gelerek izleyicileri nefes kesen bir hikayeye sürükledi. Başrollerinde Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İlhan Şen'in yer aldığı bu etkileyici yapının 14. bölümü, Ateş'in hayatının tehlikede olduğu gerilim dolu anları ekrana taşıdı. Peki, Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Safir 15. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar.
Safir dizisinin yeni bölüm fragmanı, beklendiği gibi izleyicilerle buluştu ve heyecan dozu bir kez daha yükseldi. Son bölümde yaşananlar sonrasında gelecek hafta neler yaşanacağı soruları gündemdeki yerini alırken, dizinin hayranları "Safir 15. Bölüm fragmanı izle" linki için arama motorlarına yöneliyor.
SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Safi dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
SAFİR 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
SAFİR 14. BÖLÜM İZLE!
4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
SAFİR 14. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ
SAFİR 14. BÖLÜM ÖZETİ
Yaman'ın kollarında hastaneye yetiştirilirken ona bebeğin babası olduğunu itiraf etmiş olan Feraye, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Ateş freni sabote edilen arabasıyla ölüme doğru son sürat gitmektedir.
Bora tarafından kafasına dayanmış olan silahın her an ateşleneceğini bilen Okan ise abilerinin ikisini birden kaybettiğini sanmaktadır. Gülsoy kardeşler bir kabusa dönüşen bu geceden nasıl kurtulacak?
Karnındaki bebek hayata tutunurken Yaman'la uzun süredir ayrı düşmüş olan Feraye için mutluluk artık imkansız değildir.
Ancak bu aşk karşısında yenilgiyi kabul etmeyen Bora yeni bir saldırıya hazırlanmaktadır. Yaman, babası olduğunu henüz yeni öğrendiği bebeği ve sevdiği kadını koruyabilecek mi?
Vural Bakırcı'nın düşmanı olmanın faturasını ağır bir şekilde ödemeye devam eden Ateş bu defa da peşine takılan bir tetikçinin namlusunun ucundadır.
Ancak onu bu tuzaktan kurtarmak için umulmadık biri harekete geçer.
Tüm dengeleri değiştirecek bambaşka sırlar ortaya dökülmek üzereyken bu sefer asıl savaş Yaman ve Ateş arasında mı başlayacak?
İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), Münir Can Cindoruk (Çetin)
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