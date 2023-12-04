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Gelinim Mutfakta 4 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

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Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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Gelinim Mutfakta 4 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 4 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta programında günün birincisi yarışmacı açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, 4 Aralık 2023 puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 4 Aralık günün kazanan ismi henüz açıklanmadı. Günün birincisi ve puan durumu haberimize eklenecektir.

10 BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve 10 bileziğin sahibi Aleyna olmuştu.

Aleyna çeyrek altını da kazanmıştı.

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Melek oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (1 ARALIK)

ALEYNA: 76

YEŞİM: 72

TUĞBA: 59

MELEK: 49

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