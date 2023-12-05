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Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

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Giriş Tarihi: 05.12.2023 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
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Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılarına altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta programında günün birincisi açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, 5 Aralık 2023 puan durumu!

5 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

4 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 4 Aralık günün kazanan ismi ve çeyrek altının sahibi YEŞİM oldu.

Aleyna ise -2 ceza puanı aldı.

4 ARALIK PUAN DUURMU!

YEŞİM: 19

TUĞBA: 14

İREM: 13

ALEYNA: 11

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