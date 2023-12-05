Gelinim Mutfakta 5 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta programında günün birincisi açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, 5 Aralık 2023 puan durumu!