Yargı YEKTA öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisi Uğur Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?

Ilgaz'ın başında olduğu emniyet, tüm birimleriyle, Tilmen Hukuk'u ablukaya almak zorunda kalacaktır. Duygusal faktörlerin de işin içine girdiği bu krizi yönetmek herkes için bir hayli zor olacaktır. İçeride kalanlar ise dışarıda ne olduğundan habersiz kendi yöntemleriyle durumu kendilerince kontrol altına almaya çalışacaktır.