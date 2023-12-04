Yargı YEKTA öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisi Uğur Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?
"Yargı dizisi Yekta öldü mü, diziden ayrıldı mı?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Pazar akşamları Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşan Yargı dizisi, son bölümüyle izleyicileri adeta şoke etti. Başrollerini ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizi, beklenmedik bir ayrılıkla gündeme damga vurdu. Peki, Yargı dizisi Uğur Polat diziden ayrılıyor mu? İşte haberin ayrıntıları...
Yargı dizisi, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri şaşırttı. Dizinin son bölümünde Yekta'nın durumu belirsiz hale gelirken, izleyicilerin kafasındaki en büyük soru işareti "Yargı'da Yekta ölüyor mu?" oldu. Peki, Yargı dizisi Uğur Polat kimdir, diziden ayrılıyor mu?
YARGI DİZİSİ YEKTA KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?
Yekta; büyük bir hukuk firması olan Tilmen Hukuk'un kurucusudur. Çalıştığı firmaların bütün kirli geçmişlerini temizlemekle ün salmıştır.
Yeterli para ödendiği takdirde dünyadaki bütün sorunların çözülebileceğine inanmaktadır. Oğlu Engin'le neredeyse doğduğu günden beri süren, kendi memnuniyetsizliği üzerine kurulu çatışmalı bir ilişkisi vardır.
Yargı'nın son bölümünde katil tarafından vurulan Yekta'nın ölüp ölmediği, gelecek haftaki bölümde belli olacak.
UĞUR POLAT KİMDİR?
Uğur Hakan Polat, 60 yaşındadır. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Polat, 1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı.
1981'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. 16 yıldır Devlet Tiyatrosu'nda ve 30 tiyatro eserinde rol aldı. 1996 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülü'nü aldı.
YARGI DİZİ 74. BÖLÜM KONUSU
Ceylin farkında olmadan aradıkları katille burun buruna gelmiştir. Mercan'ın da hiç istemeden olayın ortasında kalışı Ilgaz'ı çıldırtmaya yetecektir. Üstelik Okan'ın Tilmen'de olan herkesi silah zoruyla tuttuğu bu duruma son vermek için Ilgaz'dan yapmasını istediği şey hiç de kolay yollardan çözülecek gibi değildir.
Ilgaz'ın başında olduğu emniyet, tüm birimleriyle, Tilmen Hukuk'u ablukaya almak zorunda kalacaktır. Duygusal faktörlerin de işin içine girdiği bu krizi yönetmek herkes için bir hayli zor olacaktır. İçeride kalanlar ise dışarıda ne olduğundan habersiz kendi yöntemleriyle durumu kendilerince kontrol altına almaya çalışacaktır.
Ceylin ve Mercan için tüm aile bireyleri teyakkuz durumuna geçmiştir. Geçmişteki yaralarını sarmaya çalıştıkları Mercan için, yenilerini yaşamasın diye Ceylin içeriden Ilgaz dışarıdan büyük bir çaba verecektir. Fakat günün sonunda yaşanacak, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği olay herkesi dağıtmaya yetecektir.
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- Yargı YEKTA öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisi Uğur Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?
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