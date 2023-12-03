Stranger Things 5. sezon tarihi netleşti mi, ne zaman? Netflix Stranger Things final sezonu hangi tarihte çıkacak, kaç bölüm olacak?
Stranger Things, 2016 yılında başlayan ve dört sezon boyunca izleyicilere unutulmaz bir bilim kurgu, korku ve drama deneyimi sunan bir ABD yapımı televizyon dizisidir. 1980'lerde Indiana eyaletinde, Hawkins adındaki kurgusal kasabada geçen dizi, genç kahramanların doğaüstü olaylar ve gizemlerle dolu maceralarını konu alıyor. Yapımcılığını ve yaratıcılığını Duffer Kardeşler'in üstlendiği Stranger Things'in beşinci sezonu için heyecan dorukta.
Stranger Things hayranları, Netflix'in sevilen dizisinin 5. sezonu için heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor. Dizinin önceki sezonları ilgiyle takip edilen hikayesi, etkileyici karakterleri ve nostaljik atmosferiyle büyük beğeni toplamıştı. 4. sezonun 2. kısmının Temmuz ayında yayınlanmasının ardından gözler şimdi 5. sezonun ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki Stranger Things 5. sezon tarihi netleşti mi, ne zaman?
STRANGER THİNGS 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?
Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 4. sezon 1. kısmı 27 Mayıs'ta, 2. kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici karşısına çıktı.
4. sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer veirlecektir.
STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU
Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar.
STRANGER THINGS KONUSU
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.
İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.
STRANGER THINGS OYUNCULARI
Wiona Ryder
David Harbour
Millie Bobby Brown
Finn Wolfhard
Gaten Matarazzo
Caleb McLaughlin
Noah Schnapp
Sadie Sink
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