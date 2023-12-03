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Altın Kafes 1. bölümü ne zaman, saat kaçta? ATV Altın Kafes oyuncuları kimle, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2023
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Altın Kafes 1. bölümü ne zaman, saat kaçta? ATV Altın Kafes oyuncuları kimle, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi "Altın Kafes", izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümü, İstanbul'un tarihi semtlerinden Beşiktaş ve Galata'da çekildi. Özgün ve etkileyici bir hikayeye sahip olan Altın Kafes, izleyicilere sürükleyici anlar yaşatmaya aday. Dizide, zenginlik, aşk, entrika ve güç mücadelesi temalarının bir araya geldiği iddialı bir senaryo sunulacak. Peki Altın Kafes 1. bölümü ne zaman, saat kaçta? ATV Altın Kafes oyuncuları kimle, konusu nedir, gerçek hikaye mi?

Pazar akşamlarına damgasını vuracak olan yeni dizi "Altın Kafes", izleyicilerle buluşmaya hazır. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı dizi, gizemli ve entrikalarla dolu bir hikayeye sahip. Sırlarla örülü ihtişamlı bir dünyanın perde arkasına ışık tutmayı amaçlayan Altın Kafes, aşk, ihanet, ve güç mücadelesi gibi temaları içinde barındırarak seyircisine farklı bir deneyim sunacak. İşte konusu ve oyuncuları...

ALTIN KAFES DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'Altın Kafes' Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de saat 20.00'de ekranlara gelecek.

KONUSU NE?

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır.

Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla ateşlenen olaylar zinciriyle Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.

Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.

DİZİNİN OYUNCULARI

Yapım : ARC FİLM

Yapımcı : Fatih Enes Ömeroğlu

Yönetmen : Cem Akyoldaş

Senarist : Rahşan Çiğdem İnan

Oyuncular :

Aytaç Şaşmaz - Onur

Şifanur Gül - Zeynep

Ebru Cündübeyoğlu - Nalan

Hayal Köseoğlu - Ahu

Hilmi Cem İntepe - Cihan

Murat Kılıç - Ayhan

Kaan Turgut - Kenan

Sümeyra Koç - Alara

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