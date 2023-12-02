Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer! Ozan Akbaba yuvaya geri döndü

2012 yılında babasının ölümü üzerine "Gardaşov Şirketler Grubu"nun başına geçer. ABD vatandaşı olan kardeşi Behram Gardaşov, İran'ın enerji sektörüne yatırım yaptığı ve İran'a petrol ürünleri satttığı için ABD'nin İran Ambargosu'nu delmekle suçlanmıştır. Şu an Kaliforniya'daki bir cezaevindedir. Emiraslan, Cezayir Türk'le Türkmenistandaki faaliyetleri sırasında tanışmıştır. İkilinin arkadaşlığı kısa zamanda dostluğa dönüşür. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Türkiye'den yapılan silah sevkiyatında önemli bir rol oynamışlardır. Gerçek bir Türk milliyetçisi olan Gardaşov, kardeşine yaptıklarından dolayı Amerikan Devleti'ne düşmandır. ABD'nin Cezayir'e ambargo koyduğunu öğrenince ona yardım etmek için İstanbul'a gelir. Cezayir silahlarını Gardaşov'un şirketi üzerinde satarak ambargoyu delmeye başlar.

"Ben Bu Cihana Sığmazam" Salı akşamları saat 20.00'de atv'de!