Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
"Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Her Cuma akşamı ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Sevilen karakterleri ve sürükleyici senaryosuyla büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Yalı Çapkını'nın yeni bölüm bölüm fragmanı hakkında sorgulamalar yapılıyor. Peki, Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
Yalı Çapkını'nın 49. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar merak konusu oluyor. Peki, Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yalı Çapkını 49. bölümüyle 8 Aralık Cuma akşamı Star'da...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI NASIL İZLENİR?
Dizinin 49. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanlarını aşağıdaki linkten takip ederek izleeybilirsiniz.
YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Düğünde yaşananlardan sonra Seyran; içindekileri herkese dökerek yalıdan ayrılır. Ferit, onu durdurmaya ve geri döndürmeye çalışır ama çabası sonuçsuz kalır.
Kazım ve Halis Ağa arasındaki gerilim tırmanırken; Nükhet; Şehmuz'un evinde ve planının işlemesinden dolayı çok mutludur. Orhan ve Gülgün arasındaki ipler tamamen kopma noktasına gelir.
Halis Ağa; Kazımları yalıdan kovar ve Ferit'ten Seyran da kararını verip gitmişken çocuğuna sahip çıkmasını ister. Kaya'nın ise Suna'yı kaybetmeye niyeti yoktur ve onu kazanmak için harekete geçer.
Suna ise radikal bir hamlede bulunur. Seyran; okuluna sığınırken hem Ferit'i hem de tüm yaşadıklarını geride bırakmaya kararlıdır.
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