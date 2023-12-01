Squid Game 2. sezon çıktı mı? NETFLİX SQUİD GAME 2. sezon ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?
Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak büyük bir fenomen haline gelen Squid Game'in 2. sezonu merakla bekleniyordu. Netflix, izleyicileri heyecanlandırmak adına uzun süredir beklenen anı yaşattı ve Squid Game 2. sezonunun ilk fragmanını paylaştı. Peki, Squid Game 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak? işte konuya ilişkin detaylar...
"Squid Game 2. sezon çıktı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Squid Game, yayınladığı ilk sezonuyla dünya çapında büyük bir ilgi ve hayran kitlesi kazanmış, benzersiz konsepti ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise dizinin takipçileri yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN?
Squid Game 2. sezon tarihine ilişkin açıklama gelmişti.
Dizide Seong Gi-hun karakterini canlandıran Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini ifade etmişti.
Squid Game'in yeni sezon tarihi 2023 Kasım ayı olarak duyurulmuştu ancak, dizinin yeni sezonu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
SQUİD GAME: THE CHALLENGE YAYINLANDI!
Squid Game: The Challange yayınlandı. Dört yüz elli altı oyuncu, büyük para ödülü olan 4,56 milyon doları kazanmak için yarışıyor.
The Challenge'da her oyuncu kendi sınırlarını zorluyor ve kazanmak için ne kadar ileri gidebileceklerini kendilerine sormaya zorlanıyor.
İlk beş bölümü 22 Kasım itibarıyla yayınlanan Squid Game The Challenge'ın diğer dört bölümü 29 Kasım'da severleriyle buluştu. Programın final bölümü ise 6 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.
SQUID GAME: THE CHALLENGE GERÇEK Mİ, NEREDE ÇEKİLDİ?
Gösteriyi çekerken yaralanmalar yaşandığı ve çekimlere ambulans geldiğine dair raporların olduğu iddia edildi. Netflix, yaralanmaların hafif tıbbi durumlar olduğunu; oyuncuların ve ekibin sağlık ve güvenliğini önemsediklerini belirtti ve raporların ciddiyetini yalanladı.
Yerel ambulans servisi de stüdyolara çağrılmadığını belirtti. Britanya Sağlık ve Güvenlik İdaresi, bu şikayetlerin ardından üretimi değerlendirdi ve üzerinde işlem yapılabilecek herhangi bir sorun bulamadı.
Çekimler Ocak 2023'te Birleşik Krallık'taki iki stüdyoda , Bedford'daki Cardington Stüdyolarında ve Londra, Barking'deki altı dev ses sahnede başladı.
SQUID GAME KONUSU NEDİR?
Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.
Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır.
Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.
SQUID GAME OYUNCULARI
🔸Park Hae-soo
🔸Lee Jung- jae
🔸HoYeon Jung
🔸Oh Yeong-su
🔸Anupam Tripathi
🔸Heo Sung-tae
🔸Kim Joo-ryoung
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Squid Game 2. sezon çıktı mı? NETFLİX SQUİD GAME 2. sezon ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?
- Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
- İlk kez ev alacaklara müjde! 1.20 faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile İlk Evim Kampanyası şartları, daire fiyatları, vade sayısı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...
- SURVİVOR ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu!
- Yalı Çapkını 48. bölüm canlı izle! 1 Aralık 2023 Yalı Çapkını yeni bölüm, son bölüm izle!
- Emekliye müjde duyuruldu! 2 ödeme birden alabilirsiniz! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 5000 TL ikramiye + 12.000 TL...
- Can Gürzap kimdir, kaç yaşındaydı? Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Can Gürzap neden vefat etti, hastalığı neydi?
- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ: Belediye ve muhtarlık seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler hangi tarihte yapılacak?
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak son dakika?
- EURO 2024 KURA TARİHİ: EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?
- GELİNİM MUTFAKTA 1 ARALIK 2023 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...