Squid Game 2. sezon çıktı mı? NETFLİX SQUİD GAME 2. sezon ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

SQUİD GAME: THE CHALLENGE YAYINLANDI!

Squid Game: The Challange yayınlandı. Dört yüz elli altı oyuncu, büyük para ödülü olan 4,56 milyon doları kazanmak için yarışıyor.

The Challenge'da her oyuncu kendi sınırlarını zorluyor ve kazanmak için ne kadar ileri gidebileceklerini kendilerine sormaya zorlanıyor.

İlk beş bölümü 22 Kasım itibarıyla yayınlanan Squid Game The Challenge'ın diğer dört bölümü 29 Kasım'da severleriyle buluştu. Programın final bölümü ise 6 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak.