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Yalı Çapkını 48. bölüm canlı izle! 1 Aralık 2023 Yalı Çapkını yeni bölüm, son bölüm izle!

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Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Yalı Çapkını 48. bölüm canlı izle! 1 Aralık 2023 Yalı Çapkını yeni bölüm, son bölüm izle!

"Yalı Çapkını 48. bölüm canlı izle" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, 48. bölümü ile ekranlara geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı. İzleyiciler, Yalı Çapkını'nın 48. bölümde neler olacağını heyecanla bekliyor. İşte Yalı Çapkını 48. bölüm kesintisiz, full HD, canlı yayın izleme ekranı...

"Yalı Çapkını 48. bölüm canlı izle" şeklinde araştırmalar yapılıyor. Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, 48. bölümü ile ekranlara geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı. İzleyiciler, Yalı Çapkını'nın 48. bölümde neler olacağını heyecanla bekliyor. İşte Yalı Çapkını 48. bölüm Star TV canlı yayın linki!

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM İZLE!

1 Aralık 2023 Cuma akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

Yalı Çapkını 48. Bölüm tek parça full HD kesintisiz izle Star TV linki aşağıdadır.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM ÖZETİ

Düğünde yaşananlardan sonra Seyran; içindekileri herkese dökerek yalıdan ayrılır. Ferit, onu durdurmaya ve geri döndürmeye çalışır ama çabası sonuçsuz kalır.

Kazım ve Halis Ağa arasındaki gerilim tırmanırken; Nükhet; Şehmuz'un evinde ve planının işlemesinden dolayı çok mutludur. Orhan ve Gülgün arasındaki ipler tamamen kopma noktasına gelir.

Halis Ağa; Kazımları yalıdan kovar ve Ferit'ten Seyran da kararını verip gitmişken çocuğuna sahip çıkmasını ister. Kaya'nın ise Suna'yı kaybetmeye niyeti yoktur ve onu kazanmak için harekete geçer.

Suna ise radikal bir hamlede bulunur. Seyran; okuluna sığınırken hem Ferit'i hem de tüm yaşadıklarını geride bırakmaya kararlıdır.

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