Yalı Çapkını 48. bölüm canlı izle! 1 Aralık 2023 Yalı Çapkını yeni bölüm, son bölüm izle!

Halis Ağa; Kazımları yalıdan kovar ve Ferit'ten Seyran da kararını verip gitmişken çocuğuna sahip çıkmasını ister. Kaya'nın ise Suna'yı kaybetmeye niyeti yoktur ve onu kazanmak için harekete geçer.

Suna ise radikal bir hamlede bulunur. Seyran; okuluna sığınırken hem Ferit'i hem de tüm yaşadıklarını geride bırakmaya kararlıdır.