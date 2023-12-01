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GELİNİM MUTFAKTA 1 ARALIK 2023 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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GELİNİM MUTFAKTA 1 ARALIK 2023 PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 1 Aralık Cuma puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 1 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta haftanın 4. gününde çeyrek altını kazanan gelin Aleyna olmuştu. Bugünün kazanan ismi ise henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Haftanın finalinde altın bilezikler sahibini bulacak.

1 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

1 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 30 KASIM PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta 30 kasım puan durumu ise şu şekildeydi;

-ALEYNA- 20

-TUĞBA- 17

-YEŞİM-- 5

-MELEK- 6

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