Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 30 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
30 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?
Gelinim Mutfakta programında günün birincisi Aleyna oldu.
GÜNÜN TOPLAM PUAN DURUMU
29 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 29 Kasım'da çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.
28 KASIM 2023 GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 28 Kasım'da Melek, günün birincisi olarak çeyrek altın kazandı.
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- Gelinim Mutfakta 30 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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