Deniz Barut Ateş Kuşları kadrosunda
atv’nin çok konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', bu sezon da heyecan ve sürprizlerle dolu. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen Ateş Kuşları’nın kadrosuna başarılı başarılı oyuncu Deniz Barut dahil oluyor.
Kuruluş Osman ve Destan gibi çok izlenen projelerde adından söz ettiren başarılı oyuncu Deniz Barut, seyirci karşısına 'Perihan' karakteriyle çıkmaya hazırlanıyor. Ateş Kuşları'nda çok zengin olduğunu öğrendiği amcasının kapısına giden Mercan'ı çok zarif, çok samimi, çok sıcak bir kadın karşılar. Bu kadın Perihan'dır. Peki Perihan kimdir? Mercan'ın amcası ile kavuşmasına göründüğü kadar istekli midir? Yoksa kimsenin fark etmediği bambaşka planları mı vardır?
Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Emin Gürsoy, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alan Ateş Kuşları, her cuma saat 20.00'de atv'de!
"Ateş Kuşları", yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de!
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