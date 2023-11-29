Deniz Barut Ateş Kuşları kadrosunda

Kuruluş Osman ve Destan gibi çok izlenen projelerde adından söz ettiren başarılı oyuncu Deniz Barut, seyirci karşısına 'Perihan' karakteriyle çıkmaya hazırlanıyor. Ateş Kuşları'nda çok zengin olduğunu öğrendiği amcasının kapısına giden Mercan'ı çok zarif, çok samimi, çok sıcak bir kadın karşılar. Bu kadın Perihan'dır. Peki Perihan kimdir? Mercan'ın amcası ile kavuşmasına göründüğü kadar istekli midir? Yoksa kimsenin fark etmediği bambaşka planları mı vardır?