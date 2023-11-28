Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan tablosu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 28 Kasım puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...
"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 28 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (28 KASIM 2023)
Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan durumu henüz açıklanmadı.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (27 KASIM)
Gelinim Mutfakta 27 Kasım günün birincisi en yüksek puanı alarak çeyrek altının da sahibi olan isim Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
-TUĞBA- 17 puan
-YEŞİM-14 puan
-ALEYNA-11 puan
-MELEK-11 puan
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan tablosu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı 2023-2024 | 29 Kasım Yükseköğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları saat kaçta açıklanacak? Duyuru geldi!
- Havlularınızı pamuk gibi yapacak! Misafiriniz, kaynananız, anneniz inanamayacak! Tek kaşık eklemeniz yeterli
- 12 bin TL altı 7.525 TL üstü maaş alan SSK BAĞKUR emeklisine çarşamba perşembe kişi başı 10.700 TL jesti! Duyuru saat 09.55'te geldi
- Sağlık Bakanlığı 216 engelli işçi alımı KURA CANLI İZLE | 28 Kasım Sağlık Bakanlığı işçi alımı ASİL isim listesi sorgulama! iskur.gov.tr hastane personel alımı
- Erken emekli olmak isteyene piyango vurdu! 6 yıl öne çekebilirsiniz! 1999-2002-2009 arasına yaş hesabı geldi
- KYK burs/kredi takvimi çıktı! KYK Genel Müdürlüğü duyurdu, hesabınıza bakın! Lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine tahsis numarasına göre...
- 2024 zamlı Asgari ücret miktarında 2'li jest açıldı! Maaş artışında %35-40-45-50'lik oran hesapları netleşti! 11.402 TL alana Refah Payı dahil en az...
- 15 tatil ne zaman 2024? 2. ara tatil hangi tarihte başlayacak? MEB 2023-2024 TAKVİMİ!
- Sarımsağı yıllarca yanlış tüketmişiz! Bu şekilde bütün vitamini gidiyor...
- YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran'ın son sözü...
- Emekliye müjde akşam saatlerinde geldi! SSK, Bağkur'luya 5 bin TL'ye ek 10.000 TL - 12.500 TL ödeme...