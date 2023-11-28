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Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan tablosu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan tablosu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 28 Kasım puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 28 kasım 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (28 KASIM 2023)

Gelinim Mutfakta 28 Kasım 2023 puan durumu henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (27 KASIM)

Gelinim Mutfakta 27 Kasım günün birincisi en yüksek puanı alarak çeyrek altının da sahibi olan isim Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

-TUĞBA- 17 puan

-YEŞİM-14 puan

-ALEYNA-11 puan

-MELEK-11 puan

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