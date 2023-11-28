Ekranın yeni ikonu Nalan Beyoğlu! Ebru Cündübeyoğlu ‘Altın Kafes’teki karakteriyle çok konuşulacak
atv’nin Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi ‘Altın Kafes’in oyuncu kadrosunda da birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu da ‘Altın Kafes’te canlandıracağı ‘Nalan’ karakteriyle çok konuşulacak.
Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Beyoğlu ailesinin gelini olan Nalan (Ebru Cündübeyoğlu), veliaht Onur'un (Aytaç Şaşmaz) annesidir. Tüm hisselerin sahibi olan kayınvalidesi Zümrüt'ün yerine geçerek bütün kontrolü eline almak için gün sayan Nalan, oğlu Onur'un da hayatını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Soyadlarının verdiği güç ile elindeki imkanları sonuna kadar kullanabilmek için tehlikeli oyunlar kurmaktan geri kalmayacaktır.
'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizide ikiliyi büyük sınavlar bekleyecek. Nalan'ın yapacağı hamleler ise şimdiden büyük merak konusu.
Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes' Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatını izleyiciler ile buluşturacak.
'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı atv'de!
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