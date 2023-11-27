YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran'ın son sözü...
"Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Her Cuma akşamı ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Sevilen karakterleri ve sürükleyici senaryosuyla büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Yalı Çapkını'nın 48. bölüm fragmanı hakkında sorgulamalar yapılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
Yalı Çapkını 48. bölüm 1. fragman izle! Türkiye'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 48. bölüm fragmanı, diziseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin yeni tanıtımında, beklenmedik gelişmeler ve duygusal anlar izleyicileri şaşırttı. Peki, Yalı Çapkını 48. bölümde neler yaşanacak?
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yalı Çapkını 48. bölümüyle 1 Aralık Cuma akşamı Star'da...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI NASIL İZLENİR?
Dizinin 48. bölüm fragmanı resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/@YaliCapkiniDizi
YALI ÇAPKINI'NDA BU HAFTA NELER OLACAK?
Dizinin son sahnesinde Şehmuz, "Pelin nerede, nereye sakladın?" diye sorarak Ferit'e saldırdı. Seyran şok içinde Ferit'e bakarken kapıda Pelin belirdi. Müştemilattan can havliyle çıkarak yalıya gelen Pelin'i gören herkes hayrete düştü.
Hayal kırıklığı yaşayan Seyran'ın ne tepki vereceği, Ferit'in kendisini nasıl açıklayacağı ve Pelin'e davranışların ne yönde olacağı, Şehmuz'un hamlesinin ne olacağı ve Halis Ağa'nın kararının ne olacağı büyük bir merakla bekleniyor.
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- YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran'ın son sözü...
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