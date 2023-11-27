YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran’ın son sözü...

Hayal kırıklığı yaşayan Seyran'ın ne tepki vereceği, Ferit'in kendisini nasıl açıklayacağı ve Pelin'e davranışların ne yönde olacağı, Şehmuz'un hamlesinin ne olacağı ve Halis Ağa'nın kararının ne olacağı büyük bir merakla bekleniyor.